PALERMO - Una donna di 33 anni di Vita nel Trapanese è rimasta viva dopo essersi lanciata da un viadotto alto 35 metri in contrada Safi a Calatafimi. La giovane è arrivata a bordo dell'auto ha scavalcato il guard rail, come ha raccontato una testimone ai carabinieri, e si è lanciata. La fitta vegetazione ha attutito la caduta e la donna non ha subito gravi traumi. E' stata portata in elisoccorso del 118 dopo essere stata presa dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino. La zona dove è caduta era molto impervia. Adesso si trova al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo dove è arrivata sveglia e con alcuni graffi ma senza lesioni interne o fratture. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal responsabile della sala del 118 di Palermo Marco Palmeri.(ANSA).