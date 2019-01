Lo afferma la deputata M5S all’Ars Roberta Schillaci, in seguito al caos verificatosi nel weekend appena trascorso per raggiungere la stazione sciistica madonita.

Il tavolo tecnico – prosegue la deputata - deve dare immediate risposte per coordinare le azioni, ripartire competenze e responsabilità precise e pianificare in tempo le iniziative da mettere in campo per non compromettere la stagione sciistica e trasformare in risorsa e attrattore turistico l’area di Piano Battaglia”.

La deputata va comunque oltre ai provvedimenti tampone e pensa ad una soluzione definitiva dei problemi dell’area madonita e non solo.

“Stiamo per depositare all’Ars – dice - un disegno di legge che istituisca una commissione di coordinamento per il comprensorio sciistico regionale siciliano”.

Ho avuto assicurazione dai dirigenti della Protezione civile che i lavori partiranno questa settimana”.Le principali criticità restano quelle legate alla viabilità e ai mancati interventi di manutenzione nell’intera area del comprensorio madonita per l’incapacità di mettere in atto azioni coordinate tra i soggetti preposti.