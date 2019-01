PALERMO - "Sulla vicenda della Sea Watch si sta consumando una farsa, una tragica farsa". Lo afferma in un video su Facebook il senatore dem e segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone. "Ieri con i parlamentari del Pd - ricorda Faraone - siamo saliti a bordo dell'imbarcazione proprio per verificare le condizioni di salute di tutte le persone in nave. Avevamo annunciato una staffetta e immediatamente è venuta fuori un'ordinanza del Ministero delle Infrastrutture che vietava a chiunque di avvicinarsi alla nave per ragioni di ordine pubblico e di sanità pubblica. Quindi ci hanno comunicato che anche le nostre prerogative costituzionali, in quanto parlamentari della Repubblica, venivano ristrette per un rischio sanitario. Oggi, invece, il ministro della Salute, Giulia Grillo, in una agenzia ci informa che non esiste alcun rischio sanitario per le persone a bordo e, quindi, possono stare lì tranquillamente".

"Insomma - commenta Faraone -, per non far salire i parlamentari del Pd sulla Sea Watch c'era un rischio sanitario, per non far scendere le persone che sono a bordo in condizioni da lager il rischio sanitario non c'è più. In sintesi, c'è un ministro della Repubblica, quello alla Salute, che dice una cosa, e un ministro alle Infrastrutture, Toninelli, che sostiene il contrario. Non si capisce chi mente dei due. L'unica cosa che si capisce - conclude l'esponente Dem - è che c'è una tragica, vergognosa gestione di una vicenda umanitaria da parte del governo italiano".