e che i cinici non potranno mai capire. Oggi ho capito che noi stiamo dalla parte giusta. Indagateci tutti, riempiteci di odio sui social. Noi stiamo con gli ultimi, di qualsiasi colore siano. A Siracusa e in qualsiasi altro posto del mondo dove la civiltà muore".

Accompagnati dall'avvocato Giuseppe Calvo, hanno depositato la denuncia a firma di numerosi esponenti Pd al sostituto procuratore Andrea Palmieri. "Riteniamo siano state commesse - ha detto Orfini - violazioni di legge come sul caso Diciotti. I migranti sono trattenuti in modo illegittimo sulla Sea Watch ma a nostro avviso ci sono altri punti di arbitrarietà e illegittimità"., tra cui l'inviolabilità della libertà personale". Lo afferma il Pd nell'esposto presentato alla Procura di Siracusa contro il governo per la gestione della nave Sea Watch 3. "La condizione di costrizione fisica in cui versano i migranti a bordo della Sea Watch 3 - si legge nel documento - configurerebbe una illegittima privazione della loro libertà personale, in quanto essi sono immotivatamente impediti allo sbarco, in condizioni di igiene e di salute psicofisica precarie, su di un natante inidoneo ad ospitare un numero così elevato di persone. E tale condizione si è evidentemente protratta per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile".. I 47 migranti devono scendere subito!". Lo annuncia su Twitter il senatore dem e segretario regionale del Pd Sicilia, Davide Faraone, che ieri sera, dopo la notizia delle indagini sul Pd, aveva scritto sul suo profilo Facebook: "Ma non è questo quello che mi rimane di questa giornata a Siracusa. C’è qualcosa di più importante che conservo