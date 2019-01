PALERMO - Un incendio è divampato in un appartamento a Palermo, in via Mariano Campo. Le fiamme sono partite da una coperta elettrica. Un corto circuito che ha provocato il rogo anche del materasso dove dormivano due coniugi. I vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento al quinto piano e sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero alle altre stanze. I due coniugi, rimasti intossicati dal fumo, sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. (ANSA).