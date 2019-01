Sul posto una prima ispezione cadaverica sarà effettuata dal medico legale, ma in base alle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato stroncato da una overdose.

Una mattinata segnata da tre vicende drammatiche a Palermo, con due uomini e una donna trovati senza vita nei loro rispettivi appartamenti.A lanciare l'allarme, in due casi a Bagheria e a Brancaccio, sono stati alcuni familiari che da un paio di giorni non erano riusciti a mettersi in contatto con i parenti, che vivevano da soli.anche in questo caso, erano preoccupati perché non rispondeva alla porta. E' intervenuta anche la polizia.è stato trovato senza vita all'interno di un palazzo abbandonato in via della Zagara, nella zona del Capo, centro storico di Palermo.