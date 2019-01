Al Genio civile di Agrigento va Calogero La Mendola, mentre Duilio Alongi lascia la Città dei Templi e viene spostato a Caltanissetta. A Catania arriva Natale Zuccarello, mentre a Enna si insedia Giuseppe Margiotta. Alberto Tinnirello sbarca a Palermo, Ignazio Pagano a Ragusa e Paolo Burgo a Siracusa. A Trapani va Giancarlo Teresi, a Messina, invece, conferma per Antonino Platania, in carica da luglio.

A Catania arriva Gabriele Ragusa e a Trapani Accursio Arculeo. Conferma a Messina per Giovanni Franció, a Caltanissetta ed Enna per Domenico Bonelli, a Siracusa e Ragusa per Maurizio Vaccaro, ad Agrigento per Silvio Cuffaro e a Palermo per Salvatore Pirrone.