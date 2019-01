PALERMO - "La permanente campagna elettorale e l'approccio burocratico nella gestione della vicenda della Sea Watch, stanno determinando una nuova insopportabile violazione del diritto del mare e del dovere prioritario di mettere in salvo e in un porto sicuro i migranti profughi che restano di fatto internati sulla nave". Lo afferma in una nota il sindaco di Palermo Leoluca Orlando secondo il quale "non consentire l'attracco nell'antistante porto di Siracusa è una conferma della violazione di diritti, che pesa come un macigno sulla credibilità degli Stati europei". "L'Italia - prosegue Orlando - partecipa, con l'attuale Governo, ad un gioco cinico insieme con numerosi Stati europei che si confermano in contrasto con la sensibilità e la disponibilità alla accoglienza di sindaci, organizzazioni umanitarie, comunità religiose e semplici cittadini di tutta Europa". (ansa)