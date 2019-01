PALERMO - Rapina ai danni del centro scommesse al Bingo Snai di via Messina Marine a Palermo. Due uomini armati di pistola hanno portato via 3 mila euro dalle casse. Il colpo è stato messo a segno la scorsa notte. Dopo aver preso i soldi i banditi sono fuggiti. Ad attenderli fuori un complice a bordo di un'auto. Sono intervenuti gli equipaggi di due volanti della polizia che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e chiesto di acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza. Le telecamere potrebbero dare qualche dettaglio per risalire all'identità dei rapinatori. (ANSA).