PALERMO - Sei mesi di carcere, pena sospesa. Il giudice per l'udienza preliminare Filippo Lo Presti ha condannato Giuseppe Mineo, ex giudice del Cga. Era imputato per omissione in atti di ufficio: avrebbe depositato le motivazioni delle sentenza di cui era relatore oltre il termine massimo di 180 giorni.

Una cinquantina le sentenze contestate, tutte emesse fra il 2012 e il 2016. La condanna, chiesta e ottenuta dal pubblico ministero Chiara Capoluongo, è arrivata per gli episodi più recenti mentre per i più vecchi è intervenuta la prescrizione. Per altri casi è arrivata la non punibilità e l'assoluzione nel merito.

l'ex giudice si sarebbe interessato affinché le imprese “Open Land Srl” e “AM Group Srl”, controllate dai costruttori siracusani Frontino, venissero favorite nei ricorsi che avevano intentato contro il Comune e la Soprintendenza di Siracusa.

Dallo scorso luglio Mineo, docente universitario nominato al Cga in quota dell’ex governatore siciliano Raffaele Lombardosi trova agli arresti domiciliari per corruzione in atti giudiziari e rivelazione di segreto d'ufficio. L'inchiesta è della Procura di Messina, secondo cui,da pagare alle due società. Si tratta di una vicenda emersa nell'indagine che lo scorso febbraio ha portato in carcere anche l'ex pubblico ministero di Siracusa Giancarlo Longo e gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. Un'indagine che ha scoperchiato il pentolone del malaffare nella giustizia amministrativa con sentenze pilotate in cambio di tangenti. C'era una lobby di potere capace di condizionare l'esito dei processi che si muoveva dalla Sicilia fino a Roma.slegata dall'inchiesta messinese, ma il processo di Palermo dimostra che la giustizia amministrativa, in molte occasioni, si è mossa in direzione opposta dell'efficienza e della trasparenza.