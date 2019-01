attività teatrali, lotta alla dispersione scolastica ma anche ingressi al Massimo riservati ai più piccoli. Il comune di Palermo sblocca quasi tre milioni di euro che finanzieranno alcuni progetti di natura sociale, ma che toccheranno anche altri settori dell’amministrazione: ecco perché a firmare una apposita direttiva sono stati ben quattro assessori, ossia Giuseppe Mattina per il Sociale, Sergio Marino per il Verde, Giovanna Marano per la Scuola e Andrea Cusumano per la Cultura.e che, in teoria, si sarebbero dovuti impegnare tutti entro il 2016 per attività da concludere nel 2018. Una parte però era rimasta ferma per lo sforamento dei termini previsti: il maxi bando da 24 lotti ha infatti dovuto fare i conti con ricorsi o altri impedimenti burocratici che di fatto hanno congelato una porzione delle somme a disposizione.: in poche parole, i soldi si possono spendere subito e senza dover aspettare il bilancio 2019. Inoltre, per bruciare i tempi, gli interventi saranno affidati ai vari uffici, a seconda della materia, non gravando soltanto sul Sociale. "Abbiamo individuato, con il supporto degli uffici amministrativi, lo strumento per l'utilizzo rapido di questa piccolo ‘tesoretto’ per interventi sociali a vasto raggio – dice il sindaco Leolucs Orlando - Un tesoretto che era rimasto bloccato per l'assurdo sistema che equipara gli interventi sociali agli appalti di opere pubbliche, rallentando e spesso fermando del tutto la possibilità di spesa".; 800 mila euro per attività sportive e motorie in collaborazione con le circoscrizioni e le associazioni sportive; 168 mila euro contro la povertà educativa; 122 mila euro per l’infanzia al Teatro Massimo; 144 mila euro per la lotta alla dispersione scolastica. E ancora 800 mila euro per attività culturali in teatri e musei, 300 mila euro per le biblioteche interculturali e 120 mila euro per attività teatrali dedicate ai minori, specie quelli con precedenti penali.