. Lo sostengono i numeri emersi dall'ultimo sondaggio realizzato da SWG per il Tg di La7. Secondo l'indagine sulle intenzioni di voto degli italiani, se domani si andasse alle urne per la Camera dei deputati, il Carroccio raccoglierebbedei consensi, in crescita dell'1,1% rispetto alla scorsa settimana. Aumentato il vantaggio sugli alleati del, che registrano invece un calo significativo. Oggi, i pentastellati vengono infatti oggi al(-0,8%). In totale, la. Ma le cose non vanno meglio nemmeno alle opposizioni "moderate". Iltorna a perdere terreno, passando dal 17,9 al. Scende di mezzo punto anche, arretrata fino all'. Recupera invece Fratelli d'Italia, al 4,5%, con un incremento di appena un decimo, mentre perde qualcosa, dal 3 al. A sinistra, continua la staffetta tra gli ex di LeU () e, che raccoglierebbero rispettivamente ildei consensi. Torna ad essere censita anche la lista dei, che non andrebbe comunque oltre l