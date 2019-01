l'Alpaa, tirata in ballo dal vicepremier, la sigla non è nemmeno un Caf. “Accuse infamanti e superficiali”, quelle del vicepremier, scrivono i rappresentanti dell'Alpaa che annunciano di volersi tutelare nelle sedi competenti. Intanto, però, arriva la visita della Guardia di finanza che vuole vederci chiaro. Il caso ripreso dalle telecamere di La7, infatti, non riguarderebbe l'Alpaa ma il Caf della Cgil.

con la minaccia di querela. Perché, fa sapereIl leader grillino aveva lanciato la sua accusa sui social network. "In un Caf di Palermo un dipendente consigliava alle persone come eludere i paletti del reddito di cittadinanza. Ammesso che questi consigli funzionino, questi consulenti fanno passare un guaio alle persone. Credo sia di una gravita' inaudita e scandaloso che il furbetto non e' chi sia chi prova ad accedere al reddito di cittadinanza, ma un consulente". Così il vicepremier Luigi di Maio su Facebook, annunciando che al centro "Alpaa, associazione lavoratori produttori agroalimentari ambientali, affiliato alla Flai-Cgil" arriverà "un accertamento della Guardia Di Finanza. A questo signore che, al giornalista" della trasmissione 'Non e' l'Arena' "che lo filmava con la telecamera nascosta, ha detto 'ma quali controlli', dico che i controlli stanno arrivando". Ai cittadini, aggiunge Di Maio, "dico evitate di cadere nel tranello di chi vi consiglia queste cose, anche perche' se i controlli arrivano non ci sara' pieta' per nessuno, si rischiano fino a 6 anni di carcere". "Consiglio alla Cgil - dice ancora il leader M5S - di verificare con chi si vanno a federare"."Alpaa, l'Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali, nNon siamo un Caf e non abbiamo un Caf. Pertanto nessun "dipendente" dell'Alpaa a Palermo o in qualunque altra sede, ha mai potuto fornire e mai fornirà consulenze in materia". E' quanto affermano il presidente dell'associazione, Luigi Rotella e il presidente regionale siciliano, Franco Colletti, che parlano di "accuse infamanti e superficiali" e di "bersaglio sbagliato" in risposta alle accuse fatte ieri sera attraverso i social dal vice-premier, Luigi Di Maio che aveva individuato in un dipendente di un Caf dell'associazione la persona che consigliava i 'trucchi' per ottenere il reddito di Cittadinanza. "Considerata la gravità delle accuse del Ministro che si è spinto fino a chiedere al neo segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, di rompere l'accordo di affiliazione che ci lega alla Flai-Cgil - è scritto nella nota - abbiamo dato mandato ai nostri legali di tutelarci nelle sedi competenti"."Il ministro Di Maio - è scritto nella nota di Alpaa - in seguito alla trasmissione 'Non è l'Arena' nel corso della quale è stato ripreso il suggerimento dell'operatore di "un CAF di Palermo" su come eludere "i paletti" delle norme sul reddito di cittadinanza, ha attribuito all'Alpaa - Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali - la responsabilità dell'accaduto, invitandoci a licenziare "il dipendente" colpevole di aver suggerito al finto disoccupato (un giornalista con telecamera nascosta) come superare i paletti della legge". "Se nella faccenda c'è un fatto di 'gravità inaudita' - sostiene il presidente dell'associazione nel comunicato - riguarda propriouna Associazione di rappresentanza, come Alpaa, con un Caf. Senza verificare chi rappresenta cosa. Infatti, Alpaa non svolge alcuna consulenza fiscale e men che meno ha competenza sulla richiesta del reddito di cittadinanza. Pertanto nessun "dipendente" dell'Alpaa a Palermo o in qualunque altra sede, ha mai potuto fornire e mai fornirà consulenze in materia". "Dal canto nostro - prosegue la nota - auspichiamo che le future indagini annunciate contro i "furbetti" - favoriti non da dotti consigli e suggerimenti ma dagli stessi paletti e dalla confusionaria norma - non siano espletate con la stessa sciatta approssimazione che hanno indotto il Ministro a confondere persone e cose, tra le quali probabilmente le targhe esposte all'esterno dell'ingresso condiviso di un immobile, inquadrate nella ripresa televisiva".Intanto, i finanzieri di Palermo questa mattina sono stati in via Salita Partanna, nei pressi di Piazza Marina a Palermo nella sede del Caf Cgil e nella sede dell'Alpaa. Lo scrive l'agenzia Ansa. Le fiamme gialle hanno sequestrato la documentazione per risalire all'impiegato ripreso dalle telecamere della trasmissione Non è l'Arena mentre suggeriva i 'trucchi' per ottenere il reddito di cittadinanza. Le strutture hanno la sede nello stesso stabile. "Noi abbiamo solo la colpa di condividere l'immobile con il Caf della Cgil - dice Franco Colletti responsabile regionale dell'Alpaa, struttura che fa capo sempre alla Cgil - Noi ci occupiamo di pratiche legate all'agricoltura. Nulla a che fare con il reddito di cittadinanza". Per Colletti la scelta di prendere di mira la Cgil non sarebbe casuale. "Denunceremo il ministro Luigi Di Maio. Questa cosa non finisce qui. Anche perché è tutto strumentale".Il dipendente ripreso da "Non è l'Arena" era dunque del Caf Cgil, non dell'Alpaa. La camera del lavoro di Palermo sta valutandoa seguito della vicenda.Il fenomeno del ricorso a "trucchi" per riuscire a rientrare nei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza è stato raccontato in questi giorni dai media nazionali. Diversi di questi stratagemmi, come il ricorso a carte prepagate per abbassare l'Isee, circolano già da settimane su Internet. I quotidiani nazionali hanno anche scritto di un anomalo boom di richieste di spostamento della residenza e persino di separazioni e divorzi per aggirare le norme che fissano i paletti per ottenere il sussidio.