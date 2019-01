CATANIA - Un ragazzo di 12 anni di Floridia (Siracusa) è stato ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere stato azzannato al viso da un Pit Bull di un amico. Sottoposto a un delicato intervento di chirurgia plastica ricostruttiva del viso durato oltre due ore, non sarebbe in pericolo di vita. La notizia è riportata stamane dal quotidiano 'La Sicilia' di Catania. Il giovane non è l'unico ragazzo ricoverato nell'ospedale dopo un aggressione da parte di cani. Con questo sono tre i casi verificatisi in una settimana. Per due di essi solo qualche lesione ma il 12enne, in ospedale da lunedì scorso, ha riportato un vasto trauma alla bocca in seguito all'aggressione, avvenuta in casa dell'amico.L'intervento ha permesso di ricostruire il labbro superiore, il più danneggiato, ed il labbro inferiore. Nelle prossime settimane saranno necessari ulteriori interventi ricostruttivi per ottimizzare la funzionalità e l'estetica. Il ragazzino è ricoverato nell'Unità Operativa di Chirurgia Plastica, diretta dal prof. Rosario Perrotta, dove viene monitorato anche per contrastare il rischio infezioni - sempre possibile in questi casi tanto più che è interessata la bocca - ma che al momento non si pone. Il 12enne potrebbe essere dimesso nel giro di una settimana, anche se dovrà tornare in ospedale per le cure specialistiche di chirurgia plastica.Gli altri due bambini catanesi vittime di aggressioni di cani nell'ultima settimana sono stati trattati chirurgicamente e dimessi e fortunatamente hanno subìto conseguenze non gravi.(ANSA)