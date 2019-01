sul marciapiede, tra i quali era in corso una colluttazione. Il rapinatore, in base a quanto ricostruito,

era entrato nel negozio soffermandosi in modo sospetto davanti alla vetrina dei cosmetici e fingendosi un cliente.

Approfittando di un momento di distrazione della farmacista, si era impossessato di alcuni prodotti, nascondendoli nel giubbotto. La donna si è però accorta di tutto e l'ha così inseguito, con l'aiuto di un passante che ha tentato di fermarlo. Una volta bloccato, l'uomo è stato condotto nuovamente nel negozio, ma ha provato a svincolarsi colpendo con un pugno la farmacista, che stava per chiudere la porta per impedirgli di fuggire.

La colluttazione ha preso vita in quel momento: l'uomo che lo aveva fermato è uscito in strada con il malvivente e nel frattempo è arrivata la polizia. Il 42enne è così stato ammanettato, identificato e successivamente rinchiuso al Pagliarelli, mentre per la farmacista, trovata dolorante e sotto choc, sono state necessarie le cure dei sanitari del 118.

poi i ladri hanno svaligiato una tabaccheria in via Rocco Jemma, facendo irruzione nell'attività commerciale nella zona di via Oreto, tramite un foro sulla parete del negozio accanto. Le indagini sono in corso.