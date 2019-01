: approvata la delibera che permette all’assessorato regionale della Salute di implementare misure a favore dei lavoratori sessuali, e di tutti i cittadini in condizione di sessualità attiva. L’espressione 'sex work’, usata nella proposta dell’assessorato che fa capo a Ruggero Razza, indica “non tanto e non solo l’attività di prostituzione” ma anche quelle “in cui, dietro retribuzione, la sessualità e l’immaginario erotico vengono lecitamente utilizzati, in spazi reali o virtuali, a scopi ricreativi e di intrattenimento”., dimostrabile tramite un certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato su richiesta dall’Asp competente; il certificato sarà esito di un check up completo e gratuito per escludere la presenza di malattie sessualmente trasmissibili. Previsti anche piani d’accesso alle cure facilitati e gratuiti, e “prevenzione combinata” con programmi di offerta di test rapidi per HIV, profilassi pre e post esposizione dei non infetti, e terapia come prevenzione (dare la terapia a tutte le persone con HIV come prevenzione per chi non ha contratto il virus).del territorio siciliano. Lo sportello si avvarrà di un’equipe specializzata di riferimento, e di un registro “in seno al quale – si legge nella delibera –, in forma rigorosamente anonima e nel rispetto dei dati sensibili, verrà annotato il contenuto e la data della certificazione richiesta dall’interessato”; le informazioni contenute nel registro verranno utilizzate per finalità statistiche e di collaborazione con le forze dell’ordine. Altra funzione dello sportello sarà quella di erogare gratuitamente e distribuire metodi contraccettivi, anche d’emergenza, tramite consultori, ambulatori e reparti di pronto soccorso., per la loro estrema rilevanza in termini di sanità pubblica. La relazione parla chiaro: in Sicilia sono praticamente triplicati i casi di sifilide notificati dal 2011 al 2016, e ogni anno si registrano più di 250 nuove infezioni da HIV., e secondo l’assessorato i numeri sono ancora soggetti a possibile incremento per via dei ritardi con cui pervengono le notifiche. “La metà dei casi fino al 2017 si è verificata in provincia di Catania – recita il report – dove addirittura nel 2018 si registrano circa i 2/3 delle notifiche. In pratica nell’intero periodo in regione si registra un tasso di quasi 1 segnalazione ogni 100.000 residenti mentre a Catania tale tasso è più che doppio (2,3/100.000)”. Viene anche precisato che il picco di segnalazioni nel Catanese “potrebbe corrispondere o a una migliore capacità di diagnosi/notifica in quell’area o più verosimilmente alla presenza di un focolaio locale”. Una diffusione crescente, con un andamento che in Sicilia è praticamente triplicato dal 2011 al 2016, e il cui rischio inizia a partire dall’età puberale e in particolare negli uomini. Le fasce di età a maggior rischio sono quella tra i 25 e i 29 anni nelle donne, e tra i 35 e i 39 anni negli uomini. Le ulcerazioni causate dalla sifilide rendono inoltre più facile la trasmissione dell’HIV durante i rapporti sessuali.; gli stranieri costituiscono più di un quarto dei nuovi casi e provengono in massima parte dall’Africa. L’età alla diagnosi più frequente è fra i 30 e i 39 anni, ma le donne hanno un’età media leggermente più bassa. Inoltre, stando ai dati dell’Istituto superiore di sanità del 2016, fra le donne i casi di nazionalità straniera sono il 65%, con un picco di incidenza fra 15 e 29 anni.: riguardo ai lavoratori sessuali, l’assessorato fa presente alla giunta regionale che “la pesante discriminazione subita, la criminalità che sfrutta il loro lavoro, l’aggressività anche fisica a cui detti professionisti vengono spesso sottoposti, rendono difficile la visibilità necessaria per la nascita di un attivismo formato e consapevole”. L’assessorato di Razza conta di far emergere anche il lavoro nero connesso alle prestazioni sessuali e garantire l’incontro tra i sex workers e gli operatori sanitari, con l’aiuto e l’intermediazione di associazioni di volontariato, associazioni culturali e società scientifiche nel campo della prevenzione di malattie virali.