”, per gli “Amici della musica", che ha visto ieri sera in scena, in forma smagliante,, e il numeroso pubblico immerso ed entusiasta per due ore, al teatro Politeama Garibaldi di Palermo., la cantautrice e percussionista, dalla simpatia e dalla forza travolgente, non si è solo esibita magistralmente nel suo nutrito repertorio, ma ha anche lanciato un appello forte e chiaro contro ogni forma di razzismo e di emarginazione. Con un saluto “Shalom“, che significa “Pace”, a cui seguono le significative parole di ringraziamento verso gli attenti spettatori, e “ la sua amata Sicilia”, “la sua seconda casa“.omaggiando in esclusiva il compositore e musicista tedesco. In modo amabile e profondo è riuscita a creare momenti musicali di fascino raro e di varietà dinamica assolutamente significativi , incantando la calorosa platea e facendo il tutto esaurito., capace di parlare al cuore delle persone e di emozionarle fino a creare un punto di incontro tra loro. Artista di caratura internazionale, ambasciatrice di pace, canta in molte lingue dalla lingua ebraica, yemenita, all’inglese, e riesce a stupire e sedurre persino in napoletano. Dotata di una particolare versatilità che la induce con destrezza e abilità ad esprimersi in così tanti generi musicali, che vanno dalla canzone napoletana al blues, dalla musica classica al jazz, dal canto yemenita al pop, a suggestioni mediorientali, superando tutte le barriere culturali. E la cosa più sorprendente è che riesce a trovare la giusta dose di armonia in ognuno dei generi e ritmi melodici esprimendoli abilmente. La sua voglia di esplorare il mondo musicale sino alla riscoperta della musica di Johann Sebastian Bach per un cambiamento, all’insegna dell’amore e della speranza. E poi testi di tematiche sociali a cui si è ispirata con riferimento al coraggio delle donne israeliane ma anche a quelle palestinesi., che immerge in un’atmosfera agogica che parte dall’intensità del testo, per poi culminare in una suggestione forte e trascinante di quella voce che non ha confini. Una performance in cui Noa mette tutta se stessa, coinvolgendo e sorprendendo tutti, chiedendo all’appassionata platea di farle da controcanto.. Chi nel corpo, chi nello spirito: “tutti saremo su una barca, in attesa di giungere da qualche parte”. Noa non è sola sul palco. Insieme a lei ci sono dei musicisti di alto calibro. Gil Dor alla chitarra, compositore, direttore musicale, che condivide con la cantante oltre 28 anni di percorso professionale e di amicizia, Or Lubianiker al contrabasso, e Gari Seri alle percussioni. Momenti di intensa musicalità . L’acclamata artista, va davanti alle sue percussioni e si scatena in una della fasi più travolgenti del concerto. Suona con una ritmicità, dinamicità e una vitalità che lascia il pubblico ammaliato davanti a quell’inesauribile energia. Angelica e al contempo magnetica, riesce a spaziare con grande abilità nei brani da “Little loving” a “Look at me“. Delle sonate di Johann Sebastian Bach, Noa riprende ogni singola nota. Bach diventa anche jazz, e così la famosa “Badinerie della suite orchestrale n. 2 in Si minore” diventa “No, baby no” nelle tonalità che solo lei riesce ad esaltare e dare sfoggio di conoscenza della metodica jazz.Restando assolutamente fedeli alla polifonia e alla forma originali, Noa e Gil eseguono i complessi brani, che hanno trasformato in canzoni, con straordinaria sobrietà e fluidità. La voce senza limiti di Noa e la chitarra impeccabile di Gil D’or, riescono a creare una rara esperienza musicale, simbiotica e brillante, unica e intensa. E ancora tanti brani anche in napoletano da “Santa Lucia“ a “ Vui durmiti ancora”, quest’ultima dedicata con grande affetto al Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, anche lui palermitano come il pubblico in sala. E così arriva a “Beautiful that way”, il brano della colonna sonora del film di Roberto Benigni "La vita è bella", quel pezzo che l’ha resa nota al mondo occidentale, della “Vita è bella”. Sulle note finali l'iconica "Ave Maria", momenti di intense e incomparabili emozioni. Una voce temprata che scalda i cuori, che ha il calore di un abbraccio pieno di simpatia e una travolgente capacità di avvolgere e sedurre. Il classico di Bach/Gounod di cui Noa, scrisse le liriche all'inizio della sua carriera, e che da allora ha portato lei e Gil in Vaticano in infinite occasioni per esibirsi davanti a tre Papi, e per i cuori di milioni di persone in tutto il mondo. Il produttore esecutivo di Letters to Bach è il leggendario Quincy Jones.