“Ringrazio il presidente Miccichè per la fiducia accordata – ha commentato Andrea Mineo - Assieme a lui e ai tanti amministratori e amici proseguiremo in un percorso che ci vede già protagonisti in Sicilia. Le sfide che ci attendono sono tante e le affronteremo con entusiasmo”.

A nominarlo il commissario regionale Gianfranco Micciché che, in queste settimane, sta traghettando il partito verso la nuova fase congressuale che si baserà sul tesseramento in chiusura domani. Una nomina voluta da Micciché “per dare impulso alle attività di Forza Italia e, in particolare, all'organizzazione del congresso nella città di Palermo”, come si legge in una nota.alle ultime Politiche, candidato nella lista degli azzurri, ha sfiorato l’elezione alla Camera dei Deputati.