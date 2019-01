-L'opzione donna. Confermate le disposizioni che agevolano le lavoratrici a lasciare anzitempo il mondo del lavoro. Con 35 anni di contributi accumulati, le donne impegnate nel settore privato potranno uscire dal mondo del lavoro a 58 anni, mentre quelle del comparto pubblico dovranno attenderne ancora uno (59 anni). Più ampie in questo caso le "finestre" stabilite per ricevere il primo stipendio: 12 mesi per le dipendenti, 18 mesi per quelle autonome.

contact center INPS ai numeri 803164 (da telefono fisso) e 06164164 da cellulare.

. Al via le domande per poter andare anticipatamente in pensione. L'annuncio dell'Inps, che gestirà tutte le procedure di questa delicata fase, è stato "salutato" con soddisfazione dal vice premier Matteo Salvini, promotore della riforma: "Abbiamo messo un mattone sulla legge Fornero, ma la strada è ancora lunga".Da qualche giorno, nello specifico, le nuove misure introdotte dal governo giallo-verde permettono, per chi vuole accedere anticipatamente al trattamento pensionistico:Permette di andare in pensione nel 2019 a chi ha compiuto 62 anni di età e accumulato 38 anni di contributi. Introdotte anche le "finestre di retribuzione" che scandiranno i tempi fra il raggiungimento dei requisiti e il momento in cui sarà ricevuto primo assegno dell'Inps. I lavoratori privati dovranno attendere tre mesi, mentre a quelli del comparto pubblico ne serviranno sei.Il decreto ha fissato a 42 anni e 10 mesi - per gli uomini - e a 41 anni e 10 mesi -per le donne- il tetto minimo per andare anticipatamente in pensione. Tali soglie resteranno bloccate almeno al 2026, sospendendo i già previsti scatti di anzianità, in base alle aspettative di vita. Anche in questo caso, la "finestra" fra il raggiungimento dei requisiti e il primo assegno dura tre mesi.possono essere fatte sia in maniera telematica (tramite il PIN, l'identità digitale o la carta nazionale dei servizi), sia. Si può infine fare domanda, chiamando