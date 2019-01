'Ho colpito i bambini con calci e pugni ed anche con il manico della scopa. Ho perso la testa, sono distrutto'. Davanti al gip del Tribunale di Napoli Nord, il 24enne Tony Sessoubti Badre in carcere a Poggioreale per l'omicidio del figlio di 7 anni della compagna e il tentato omicidio della figlia di 8, ammette la propria piena responsabilità chiarendo anche alcuni dettagli ancora controversi, come quello del manico di scopa usato come arma verso il bimbo e la sorellina. (ANSA)