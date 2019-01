Il miglior B&B italiano? Per Tripadvisor è a Palermo. E' il ''Mondello design'', di fronte la splendida spiaggia palermitana, ad aver vinto il travellers' Choice del portale di Turismo che segnala, oltre a hotel e case vacanze nel mondo, località, luoghi d'interesse, anche la top dei 25 Bed & Breakfast italiani. Al secondo posto ''La palazzetta del vescovo'' a Fratta Todina (Perugia), al terzo ''La locanda dell'Artista a San Gimignano (Siena) e al quarto di nuovo un siciliano ''Dimora dell'Etna'' a Milo (Ct). I vincitori vengono determinati sulla base delle recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale. Il Mondello design è anche ottavo al mondo nella sua categoria.E' entusiasta Roberta Sciacchitano, 39 anni, che gestisce ''Mondello design''. ''Sono felice e orgogliosa - dice - di aver ricevuto il massimo riconoscimento che Tripadvisor possa conferire. Il mio B&B è in di viale Principessa Jolanda. Un gioiellino con camera di design, curate con amore e passione. Preparare una torta, curare le camere, sistemare i fiori, aiutare i miei ospiti ad organizzare la loro vacanza, suggerendo itinerari, fa parte del mio lavoro quotidiano perchè desidero che chi viene qui viva un'esperienza indimenticabile''. Il Mondello Design offre due camere matrimoniali deluxe, ideali per le coppie e tre suite doppie, triple o quadruple. La Garden Suite dispone anche di un piccolo angolo cottura e di uno spazio esterno arredato. Il costo delle camere varia da 100 euro a notte in bassa stagione a 190 in altissima."Credo che la regione - aggiunge Roberta - dovrebbe puntare molto sul turismo. Sono convinta che se ogni operatore desse il suo contributo l'esperienza in Sicilia non potrà che essere indimenticabile e questo genererebbe un incremento sostanziale dell'economia. Gli ospiti felici, raccontano la loro esperienza ad amici e familiari che poi verranno in Sicilia. Il passaparola penso sia davvero la migliore forma pubblicitaria".(ANSA)