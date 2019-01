RAGUSA - Tre mezzi sono rimasti coinvolti nel pomeriggio in un incidente stradale sulla Ragusa-Catania e uomo di 72 anni è rimasto gravemente ferito. Lo scontro è avvenuto tra un camion, una Opel Agila e un autobus. Dal mezzo pesante sarebbe scivolata una grande lastra di marmo, rovinata sull'auto che seguiva, guidata dal pensionato. L'elicottero di soccorso non è riuscito ad atterrare per le pessime condizioni meteo e così l'uomo è stato trasferito in ambulanza nel reparto di rianimazione nel nuovo ospedale di Ragusa. La strada, all'altezza di contrada Castiglione, è rimasta chiusa per diverse ore.(ANSA).