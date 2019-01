PALERMO - I carabinieri hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Palermo, nei confronti di Michelangelo Maurizio Lesto, 55 anni e Riccardo Oliveri, 43 anni accusati di intestazione fittizia in concorso e impiego di denaro di provenienza illecita. Maurizio Michelangelo Lesto, condannato per scambio elettorale politico mafioso nel corso dell'operazione Argo, nel 2016 era stato sottoposto a provvedimento di confisca tra i beni per 800 mila euro anche la società che gestiva i locali Dancing Club e Villa Giuditta a Palermo e Villa Cavarretta a Bagheria. I carabinieri sostengono che Lesto nello stesso anno in cui subiva la confisca aveva intestato a Riccardo Oliveri l'intero capitale sociale e l'intera amministrazione della Nerone Group srls, società che si occupava della gestione di eventi e dell'organizzazione di serate di musica e ballo. (ANSA).