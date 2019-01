quanto ha deciso la Conferenza dei capigruppo dell'Ars oggi pomeriggio e comunicato all'Aula dal presidente del Parlamento Gianfranco Miccichè. Una pratica - quella di aprire la seduta e lasciarla in sospeso senza mai chiudere - già in voga in Sala d'Ercole durante le passate legislature.

"Aspettiamo che in serata - ha detto - arrivino le carte dall'Assessorato al Bilancio, dopo di che incardineremo i tre disegni di legge: bilancio della Regione, bilancio dell'Assemblea regionale e legge di Stabilità". Manca ancora il testo definitivo, corredato di allegati e tabelle, così come venuto fuori dalla seduta notturna della Commissione Bilancio. Il termine per gli emendamenti al bilancio è fissato per domani, giovedì 31 gennaio, alle 12, mentre per la Finanziaria il termine è martedì 5 febbraio alle ore 16. La seduta fiume comincerà con la discussione generale del bilancio della Regione e del bilancio dell'Ars. Manca ancora il testo definitivo, corredato di allegati e tabelle, così come venuto fuori dalla seduta notturna della Commissione Bilancio. Il termine per gli emendamenti al bilancio è fissato per domani, giovedì 31 gennaio, alle 12, mentre per la Finanziaria il termine è martedì 5 febbraio alle ore 16. La seduta fiume comincerà con la discussione generale del bilancio della Regione e del bilancio dell'Ars.

Il 1 febbraio la Presidenza comunicherà eventuali stralci al testo della legge di Stabilità, poiché "la Finanziaria è arrivata con un po' di articoli aggiuntivi - ha precisato Miccichè -. Dobbiamo vedere se saranno tutti ammissibili".

Per ben quattro giorni, quindi. ÈIntanto incardiniamo, poi, con la dovuta attenzione andremo avanti con l'esame degli articoli che compongono la Finanziaria".