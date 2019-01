ROMA - "Non c'è nessun pericolo per il governo, non rischia assolutamente. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse". Lo dice Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti che alla Camera gli chiedono delle possibili conseguenze dalla decisione della Giunta per le autorizzazioni sulla vicenda Diciotti e della possibilità che gli esponenti M5s votino a favore dell'autorizzazione al processo.

"Sto lavorando a un provvedimento che limiti la possibilità di entrare nelle acque territoriali italiane, intervenendo a monte". Così il ministro Salvini, parlando in Transatlantico alla Camera, sulla vicenda Sea Watch. Un blocco navale? "No, applicando le norme già esistenti", risponde a chi gli chiede dettagli.Confida nel voto del M5s in Senato? "Non solo" del M5s, ma "dell'intero Senato - aggiunge il ministro - perché qui non è in discussione un reato ma il fatto che un governo possa esercitare i poteri che gli italiani gli conferiscono. Lo abbiamo fatto nell'interesse pubblico, sì o no? I senatori voteranno. Salvini lo ha fatto per preminente interesse pubblico e per la difesa nazionale? La risposta mi sembra molto chiara, semplice". (ANSA).