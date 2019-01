A presentarlo una sessantina di liberi professionisti, residenti di via Libertà, commercianti ma anche presidenti di associazioni, come Marcello Robotti di Vivo Civile (protagonista del ricorso vinto contro la Ztl) o Giovanni Moncada dell'associazione Comitati Civici, rappresentati dall’avvocato Carlo Pezzino Rao e che puntano il dito contro la mancanza della Via e della Vas sul progetto preliminare che ha vinto il concorso indetto dal Comune. Il Piano triennale, in realtà, è riferito al 2018 e se venisse sospeso tornerebbe in consiglio comunale, dove a breve però si dovrebbe discutere di quello del 2019.

contro l’ultimo Piano triennale delle opere pubbliche approvato dal consiglio comunale e che, al suo interno, prevede tra le altre cose anche le tre linee già finanziate, i cui lavori dovrebbero partire nei prossimi mesi.un iter che è già a buon punto: i progettisti stanno effettuando le misurazioni e i rilievi per la progettazione definitiva, dopodiché si passerà alla gara e all’avvio dei cantieri che dovrebbero concludersi entro tre anni dall’avvio. Una tempistica che va rispettata, per non perdere i finanziamenti.anche se dal Comune filtra una certa sicurezza: il Piano triennale è arrivato in Aula corredato di tutti i pareri degli uffici, Via e Vas non sarebbero necessarie per un progetto preliminare e solo i parcheggi rappresenterebbero una variante urbanistica, visto che i binari sono su strada. La parola adesso passa ai giudici amministrativi.