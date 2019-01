Mario Lino Geloso, è stato fermato la sera stessa dai carabinieri di Carini: in passato avrebbe avuto problemi psichici. Si trova rinchiuso al Pagliarelli per tentato omicidio. La donna abitava con lui sulla strada provinciale del paese nel Palermitano, gli altri due figli vivono e lavorano all'estero.

L'anziana, che sarebbe stata colpita con una spranga nella sua abitazione, è in coma, nonostante sia terminata la sedazione farmacologica all'inizio somministrata per valutare le funzioni neurologiche.La sera in cui è esplosa la violenza, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Villa Sofia di Palermo, da allora è ricoverata con prognosi riservata al Trauma Center.. I medici hanno rilevato una contusione cerebrale, un'altra toracica e sono stati accertati traumi cranico-facciali e al collo e al torace, al punto da rendere necessaria una tracheostomia.