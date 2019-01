ha chiesto al leader della Lega ha chiesto di far rimuovere i commenti sessisti dai profili social del suo partito.

ROMA - Stefania Prestigiacomo, dai banchi di Forza Italia, e numerosi deputati del Pd contestano i numeri forniti dal ministro Matteo Salvini nell'Aula della Camera. Salvini risponde sui temi dell'immigrazione nel corso del question time ma viene a più riprese interrotto, quando riferisce sulla vicenda di Castelnuovo di Porto. Il presidente della Camera Roberto Fico richiama i deputati e tra loro Stefania Prestigiacomo che, a microfono spento, si alza in piedi e urla per contestare le affermazioni del ministro dell'Interno. Prestigiacomo"La conclusione della vicenda Sea Watch, con lo sbarco dei 47 migranti, dimostra che la mobilitazione umanitaria, della comunità siracusana in primo luogo, è servita. La protesta civile ha acceso i riflettori dei media internazionali sul caso e ha certamente agevolato la fine dello stato di "cattività" in cui quegli esseri umani sono stati costretti per troppo tempo, dopo essere fuggiti dall'inferno libico". Così al deputata di FI. "Alla fine - aggiunge - ha vinto l'umanità, ha perso il Governo Italiano che ha pateticamente elemosinato ricovero per meno di 50 persone, tenendole in ostaggio per giorni in mezzo al mare. Salvini ha fatto lo sceriffo con i disperati e il questuante con i potenti. Intanto le regole di Dublino nessuno le ha cambiate, a testimonianza della incapacità di gestire politicamente l'emergenza profughi e ci si è limitati a mandare "messaggi" a un'Europa in cui il ministro dell'Interno non conta niente. Il "non mollo" è durato tre giorni, poi è rimasto soltanto "mollo". In attesa della prossima sceneggiata di questo governo".(ANSA).