Lo prevede un emendamento approvato all’unanimità in Commissione Bilancio, sostenuto sia dal Governo sia dalle opposizioni, e proposto da Marianna Caronia, parlamentare regionale del Gruppo Misto.

"Se entro il 31 dicembre il Governo regionale non avrà ancora stipulato una convenzione con Equitalia per il servizio di riscossione dei tributi e per dare adeguata tutela occupazionale ai dipendenti di Riscossione Sicilia, si potrà procedere alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico che si occuperà del servizio in Sicilia"."In questo momento delicato e incerto – afferma la deputata – è fondamentale che la Regione si doti di strumenti normativi certi che mettano al riparo da possibili lungaggini. Solo così si potrà velocemente e con certezza recuperare il terreno perduto avvalendosi delle professionalità già esistenti e garantendo una efficace riscossione".