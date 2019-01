Sto seguendo la vicenda da lontano. Di sicuro la colpa non è nostra”., dove è tornato “a fare il mio lavoro di consulente per le aziende, quello che mi riesce meglio, forse meglio di quello di assessore all'Economia” scherza.“Direi di no. Anzi, sono convinto di avere lasciato un bilancio in condizioni più che buono, strutturalmente a posto. I problemi di cui si parla credo che nascano dal riaccertamento dei residui fatto nel 2015 e in ritardo rispetto alle norme nazionali. Ma vorrei ricordare una cosa”.“Quando io sono arrivato nel governo di Crocetta la Regione era tecnicamente fallita: mancavano tre miliardi per chiudere il bilancio. Oggi vedo che i problemi sono quelli di trovare 50 milioni. Magari avessi avuto io quei problemi”.“Il riaccertamento dei residui fu fatto sulla base delle informazioni che avevamo a quella data e abbiamo dovuto farlo in 5 mesi. Abbiamo seguito la legge, facendo il saldo e spalmando la differenza. Se poi nel tempo i residui attivi non sono stati riscossi, spesso per la mancata certificazione della spesa, non si può imputare a noi”.“Guardi, in questo senso parlano i numeri: le entrate effettive sono aumentate di circa 2,5 miliardi grazie agli accordi con lo Stato e abbiamo ridotto le spese di circa 700-800 milioni”.“Per carità, lo faccia. Ma non capisco quale potrà essere l’impatto reale sul bilancio: il calo del contributo alla finanza pubblica da 1,3 miliardi a un miliardo era già previsto in Finanziaria quando c’eravamo noi. L’unico vantaggio vero forse è sulle Province: ma i soldi che lo Stato concederà dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli investimenti. Altre entrate vere non ce ne sono. Anzi...”.“Mi pare di capire che in bilancio ci siano i soldi, nonostante l’accordo non sia stato ancora formalizzato”.“Anche io, si ricorderà, avevo previsto di rifare assunzioni mirate. Il punto è definire di quante persone abbia bisogno la Regione a regime. E questo può essere fatto seguendo alcuni parametri come il rapporto tra personale della Regione e popolazione, oltre alle funzioni speciali dello Statuto. Con i calcoli che avevo fatto sarebbero bastati circa 9 mila persone”.“Noi avevamo avviato alcuni prepensionamenti per arrivare in un tot di anni a quel numero. Si può pensare di spostare magari più in là la data per completare quella riduzione, perché magari servono avvocati o altre professionalità. Bisogna tener d’occhio i conti, certo, ma anche far funzionare la macchina. C’è poi un elemento che va ricordato: con la legge sui prepensionamenti si può sostituire chi è andato in pensione, non chi è andato in pensione anticipata”.“Riguardo al riacquisto degli immobili credo che la cosa si possa fare a determinate condizioni. Oggi la Regione paga credo circa 40 milioni di euro l’anno di canoni d’affitto. Posso pensare di riacquistare quegli edifici a patto che il mutuo che accendo mi costi meno di quei 40 milioni. Era una cosa che avevamo pensato anche noi, con la norma sul Fondo pensioni”.“Noi nella scorsa legislatura avevamo modificato le norme sulle pensioni, visto che ci siamo trovati di fronte a fatti clamorosi: la gente andava in pensione prendendo di più di quanto prendeva lavorando. Ora prendono circa il 30 per cento in meno”.“Noi sì che ereditammo una situazione pesantissima. Ma non solo dal governo Lombardo. Quella situazione è frutto di decine di anni di governi. I ventimila forestali non li ha assunti Lombardo, per intenderci. Noi gente in più non ne abbiamo assunta. La svolta con noi c’è stata. Ora si parla di riassumere, ma al momento non mi pare ci siano le risorse e spero che la Corte dei conti e il governo nazionale con le impugnative continuino a vigilare”.“Vede, io ero un tecnico che arrivava da fuori, con un doppio vantaggio e un doppio svantaggio: non avevo alcun legame con i territori, per cui una provincia per me valeva un’altra; e non avevo interessi politici legati magari al Pd. Ho fatto manovre dolorose, mi rendo conto. Crocetta era un politico e digerire certe manovre non è facile. Ma io sono stato molto rigoroso perché non c’era forse allora via d’uscita. Altro che la situazione attuale… io avevo la Digos in assessorato quando sono arrivato, perché la gente non aveva gli stipendi e veniva ogni giorno a protestare. Questa cosa non c’è più. Anche grazie a noi”.“Diciamo che con Crocetta ci sono stati più screzi su cose marginali che sostanziali. Poi una cosa è Crocetta, altra cosa è il suo entourage, il contesto. Io e lui trovavamo subito la quadra. E anche lui alla fine c’era sempre nei momenti che contavano, con le difficoltà di un politico con una maggioranza a cui rendere conto”.“Sì, gli ho detto più volte di non sparare su quel governo. Nonostante la stima reciproca o forse proprio quella, in quegli anni ho avuto più discussioni con Davide che con Crocetta. A volte le mie difficoltà arrivavano proprio da lì: tu provavi a fare un percorso difficile e arrivavano questi attacchi...”“Musumeci lo conosco bene perché in quei tre anni lui era un deputato e per lui ho la massima stima: la reputo una persona onesta e politicamente molto capace. Secondo me però si scontra con le difficoltà di una macchina organizzativa difficile da gestire, e con la mancanza di una maggioranza. E lui ha un governo che è tutto politico: quindi alla difficoltà a far funzionare una macchina come quella regionale nella quale mancano molte competenze, si aggiungono le necessità dei politici”.“Ecco, il problema è proprio quello: lui parla di eredità del passato quando parte del passato ce l’ha dentro la giunta. Non mi pare abbia fatto granché finora quel governo. Eppure potrebbe fare molto di più. La base di partenza è assai migliore di quella lasciata al governo Crocetta”.