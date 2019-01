come normali per agevolare il trasporto lontano dalla Sicilia e lo smaltimento in uno stabilimento in provincia di Mantova che non era autorizzato al trattamento. È questa la ricostruzione della Procura della Repubblica e dei carabinieri forestali. Sono nove gli indagati che hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini firmato dai pubblici ministeri di Palermo finivano nell'impianto della Sereco a Casteldaccia. Sotto inchiesta ci sono l'amministratore unico, Michele Raspanti, e Anna Bordonaro, dipendente della Ecogestioni, considerato il braccio operativo di Raspanti. I carabinieri si sono poi spostati in un secondo stabilimento della Sereco, a Cefalà Diana, dove sono state scoperte altre presunte irregolarità. Qui la Sereco lavorava assieme alla società Ato Alto Belice Ambiente. E così a ricevere l'avviso di conclusione delle indagini è stato anche Roberto Terzo, liquidatore dell'Alto Belice che nel 2011 avrebbe stipulato con Raspanti un contratto di cogestione ritenuto illegittimo perché non previsto dalle autorizzazioni amministrative rilasciate alla Sereco.sono stati dirottati nello stabilimento di un'impresa di Pomponesco in provincia di Mantova, il cui legale rappresentante è Luigi Frati. Ad occuparsi materialmente dei trasporti sono stati Filippo Laurino Ferrer e Giuseppe Speciale, dipendenti della Sereco. Completano l'elenco degli indagati Gianfranco Taormina, Piergiorgio Salvatti e Diego Occari. Taormina è un consulente finanziario, mentre Salvatti è un commercialista. Entrambi, secondo l'accusa, avrebbero contribuito con note di debito fittizie e cessioni di credito che un'altra impresa, amministrata da Occari ma di cui Raspanti sarebbe l'amministratore di fatto, evadesse il fisco.