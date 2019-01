Stavolta a finire nel mirino è stato il negozio di abbigliamento "Plo-Pli" di viale Lazio, nei pressi di via Aquileia.Il fortissimo rumore ha attirato l'attenzione dei residenti della zona che hanno lanciato l'allarme e messo in fuga la banda. Gravissimi danni alla vetrata, proprio come è già successo a metà dicembre nei negozi della zona di via Roma.In piazza San Domenico è poi stata presa di mira la gioielleria Cipolla, dove un gruppo di quattro giovani malviventi ha tentato di sfondare la vetrina con 72 colpi di spranga. Anche stanotte il colpo è andato in fumo: le indagini sono in corso per rintracciare i responsabili.