PALERMO - I carabinieri forestali hanno notificato undici avvisi di garanzia ai legali amministratori delle società Sereco, Ecogestioni, Alto Belice Ambiente e l'amministratore di una società con sede in provincia di Mantova accusati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Secondo le indagini coordinate dalla procura di Palermo sarebbe stato accertata "un'attività organizzata per il traffico illecito di circa 82 tonnellate di rifiuti urbani pericolosi e speciali pericolosi che venivano arbitrariamente classificati come rifiuti non pericolosi". I carichi partivano dalla provincia di Palermo e venivano conferiti nell'impianto di Mantova non autorizzato a ricevere i rifiuti speciali e pericolosi.(ANSA).