A finire nel mirino una tabaccheria di via Rocco Jemma, nella zona del Policlinico, in cui i malviventi hanno fatto irruzione praticando un foro sulla parete dell'attività commerciale accanto, un negozio di fiori in cui sono entrati nel cuore della notte.La banda si è data alla fuga con la refurtiva, il cui valore è ancora da quantificare. Sull'ennesimo colpo in città indagano i carabinieri.rispettivamente in via Cavaretta e via Salgari. Le indagini sono in corso.