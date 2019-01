PALERMO - È un'affluenza record quella che si registra alle contestate elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di palermo. Le urne si chiudono oggi. C'è una lunghissima fila che parte dai corridoi per giungere fino all'aula magna al primo piano del palazzo di giustizia di Palermo. Le votazioni sono state segnate nei giorni scorsi dal dibattito sull'incandidabilità, fissata da un decreto legge, di coloro che hanno già ricoperto un doppio mandato. Il consiglio dell'Ordine palermitano ha stabilito di andare al voto, allineandosi alla decisione del Consiglio Nazionale forense. Si rischia di superare il record di votanti del 2008, Quando furono 2800 gli avvocati che si presentarono alle urne. "Non posso che essere soddisfatto di quanto sta accadendo -spiega il presidente uscente Francesco Greco - Si assiste a una grande prova di democrazia degli avvocati palermitani e di attenzione verso le istituzioni che li rappresentano".