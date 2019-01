. All'epoca era la Padania l'orizzonte e i meridionali lo spauracchio. Oggi che la Lega s'è convertita al sovranismo patriottico, quella sfumatura cromatica forse non tira più. Meglio il rosa, con scarponcini bianchi a punta e tacco corto. No, non ci ha dato di volta il cervello. Abbiamo solo cliccato sul sito www.noiconsalvinisicilia.it, che si rivela essere una boutique di moda a tutti gli effetti. Di politica, migranti e quota 100 non si parla, ma si trovano sfiziose bluse, sneakers alla moda, pantaloni “navigazione” con fantasie floreali, sandali con zeppe variopinte e tanto altro. Che c'entra lo shopping con la Lega? Misteri della Rete. Tanto più che se si apre la pagina facebook del sedicente coordinamento regionale di Noi con Salvini, con più di settemila seguaci, alla voce “informazioni” ecco l'indirizzo del sito Internet di shopping. Igor Gelarda, responsabile siciliano enti locali del partito, è sorpreso: "Questa non è una pagina ufficiale della Lega siciliana. L'unica pagina ufficiale è "Lega Salvini premier Sicilia pagina ufficiale" (che però ha meno follower, ndr). Ovviamente avvertiremo subito gli organi di partito e qualora qualcuno avesse utilizzato il nome o il simbolo della Lega in maniera irregolare verrà anche deferito all'autorità giudiziaria. A brevissimo verrà pubblicato un regolamento, voluto dal commissario straordinario, senatore Candiani, E dai due responsabili agli enti locali siciliani, cioè io e Fabio Cantarella, proprio per evitare questi spiacevoli inconvenienti".