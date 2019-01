La giunta Orlando corre ai ripari e, dopo le proteste dei dipendenti di Palazzo delle Aquile, approva un maxi emendamento al bilancio 2019 che adesso passerà al vaglio del consiglio comunale: l’obiettivo è rimpinguare il Fondo efficienza servizi e così non tagliare le indennità al personale, stemperando la tensione che in queste settimane è andata aumentando sempre di più.al sindaco serve l’appoggio dei sindacati a tutti i livelli e quindi meglio sgombrare il campo dagli altri problemi, così da creare un fronte compatto., tra i propri rilievi sul Comune, ha infatti puntato il dito anche contro il Fondo di efficienza servizi, ossia quel calderone in cui finiscono i soldi che servono a finanziare tutto quello che non è compreso nel classico stipendio: la produttività, le indennità di rischio ma anche i servizi dei vigili di sabato e domenica o quelli pomeridiani e festivi nei cimiteri, nei musei o negli impianti sportivi, piscina in primis. Il problema è legato al passato, visto che secondo gli ispettori giunti da Roma il Comune di Palermo dal 2012 al 2017 ha erogato alcune somme (ben sette milioni di euro) senza le dovute certificazioni da parte dell’Oiv, l’Organismo indipendente di valutazione., quello cioè dal 2018 in poi. L’unica possibilità era quella che il nuovo Organismo di valutazione sanasse le mancanze del passato, certificando il lavoro svolto dagli uffici (e quindi dai dirigenti) per i cinque anni in questione, cosa che però l’attuale Oiv si è rifiutato di fare, temendo la mannaia della Corte dei Conti. I Revisori dei Conti hanno inoltre messo nero su bianco che il parere dell’Oiv debba essere inteso, di fatto, quale parere “non favorevole”, il che ha portato all’accantonamento definitivo dei sette milioni.che non conteneva le risorse sufficienti a garantire i dipendenti. In mancanza di un accordo “ponte”, dal primo gennaio 2019 il Comune ha fermato i servizi aggiuntivi dei propri lavoratori, salvando solo quelli indispensabili e sotto la responsabilità dei dirigenti. Una situazione divenuta incandescente e che aveva portato i sindacati allo scontro frontale, oltre a mettere in difficoltà i servizi.delle multe agli automobilisti: 1,5 milioni nel 2019, due milioni nel 2020 e 2,5 nel 2021. La Ragioneria preparerà un maxi emendamento al bilancio 2019 che andrà in consiglio comunale (anche se il Ragioniere ha specificato che prima andranno trovati i quasi otto milioni per coprire i tagli della Finanziaria nazionale), mentre il Personale formulerà un quesito al ministero della Funzione pubblica per trovare una scappatoia ai rilievi del Mef.Questo incremento permetterà di recuperare le somme sottratte al fondo in seguito alla vicenda Mef e, in più, dopo i doverosi passaggi tecnici, eliminerà una grossa criticità che ad oggi impediva la firma di accordi contrattuali, cosa che danneggia non solo i cittadini che attendono i servizi ma anche i lavoratori visto che, per esempio, non poteva essere pagata la produttività dell’ultimo quadrimestre 2018. La delibera di giunta pone le condizioni per riprendere le trattative che dovranno essere le più rapide possibili per sanare le criticità di questo inizio anno. Il lavoro serio delle organizzazioni sindacali, che pensano a risolvere le difficoltà in favore dei colleghi e non si lasciano trascinare in discussioni di bassa lega che confondono i lavoratori, comincia a produrre i primi risultati”.che l’indirizzo dell’amministrazione sui contratti a tempo determinato in scadenza è quello di proseguire con le proroghe, così come concordato in fase di concertazione. Questo risultato, niente affatto scontato, ci permetterà di proseguire con maggiore serenità nella definizione dei percorsi di stabilizzazione, tenendo presente il macigno del Mef che incombe sulle teste dei lavoratori del comune di Palermo. Il 5 febbraio il consiglio comunale terrà una apposita seduta alla presenza del sindaco e Cgil, Csa e Uil hanno avuto l’autorizzazione dalle autorità competenti per indire un sit-in a piazza Pretoria dalle 10 alle 18.30 per far sentire la presenza dei lavoratori a sostegno dei propri diritti e del proprio lavoro”.