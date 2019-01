Giuseppe Di Sefano, Gabriele Armetta, Simona Tarantino, Massimo Motisi, Antonio Rizzuto, Giuseppe Siino, Luisa De Giacomo, Dario Greco, Barbara Giampino, Maurizio Argento, Cesare Faiella, Filippo Costanza, Caterina Mirto, Giovanni Immordino Accursio Gallo, Valeria Minà, Carla Randi, Luciano Termini, Ivana Mazzola, Maria Ninfa Badalamenti, Alessandro Gjomarkaj, Mario Bellavista, Renato Catuogno, Serena Lombardo, Luca Librizzi.

La lista che raccoglieva i nomi di molti uscenti, a cui si sono aggiunti avvocati alla prima esperienza da candidati, ha fatto il pieno dei consiglieri. Ci sono otto donne fra gli eletti, con una maggioranza netta dei penalisti.Mancano solo alcuni passaggi formali - a nominarlo saranno il nuovo consiglio dopo l'insediamento - ma sarà lui il nuovo presidente. Succede a Francesco Greco, di cui è stato finora vice., anche se non c'era un voto di lista e le preferenze erano espresse singolarmente, ha piazzato venti consiglieri su venticinque. Sarà ricordata come l'elezione dei record (hanno votato in 3.200, mai stati così tanti), ma anche delle polemiche per via della scelta di ammettere alla competizione anche coloro che sulla base di un decreto legge vengono considerati "incandidabili" perché hanno già ricoperto due mandati. A Palermo si è deciso di seguire il parere del Consiglio nazionale forense che ha dato il via libera alle candidature. Resta da capire se alcuni degli sconfitti, fra i più battaglieri nelle ultime settimane, decideranno o meno di presentare ricorso.