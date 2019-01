sarà possibile fare solamente le spese obbligatorie, sostanzialmente la paralisi, qualcosa di simile allo shutdown americano”. Lo ha affermatocapogruppo del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana nel corso di un incontro con la stampa in cui i dem hanno commentato la manovra all’esame di Palazzo dei Normanni. “Non prorogare l’esercizio provvisorio è un errore gravissimo – ha aggiunto, vicepresidente della commissione Bilancio – ma nessuno potrà dire che noi non stiamo lavorando per l’approvazione e neppure che l’opposizione ha fatto ostruzionismo”.“Gli scenari sono cambiati di ora in ora. - ha detto - L’impianto originario della manovra è stato totalmente cambiato con una pioggia di emendamenti coriandolo, difficilmente comprensibili. Inoltre – ha continuato -.Poi è stata posta la questione dei contenuti. “È una manovra lacrime e sangue - ha detto il capogruppo Dem - perché”. La causa dei tagli è la necessità di rientrare dal disavanzo di 2,1 miliardi, il debito accertato dalla Corte dei conti. La leggi di bilancio nazionale consente di spalmare in trenta anni la parte di disavanzo nata dal disimpegno delle cifre della programmazione europea 2007-2013. “Contrariamente a quanto il governo aveva garantito il governo regionale, non è possibile spalmare tutto il disavanzo così ci sono 556 milioni che invece va spalmato in tre anni. Per questo – ha proposto Lupo -,“Come vedete - ha commentato Lupo – è un teatrino. Vi ricordo quando la maggioranza voleva approvare la manovra fra Natale e Capodanno. Siamo riusciti a convincerli che andava approvato l’esercizio provvisorio per un mese. Siamo al trentuno di gennaio e ancora non abbiamo i documenti. Sarebbe stato opportuno approvare un altro mese di esercizio provvisorio e nel frattempo rinegoziare l’accordo con lo Stato”.Il partito democratico durante la conferenza stampa presenta un lungo elenco di tutti i tagli che sono stati approvati in commissione Bilancio.rimarrebbero così nel fondo 106milioni. “Per noi - hanno affermato i dem - è un fatto grave perché a nostro avviso sarebbero fondi vincolati legati a contratti già firmati”., ulteriori otto milioni di risorse in meno per la gestione dei Consorzi di bonifica. Ci saranno undici milioni in meno anche per le garanzie occupazionali per i lavoratori degli stessi Consorzi. I tagli toccano anche l’Esa: meno 8,7 milioni per l’attivazione delle macchine dell’Ente. Il governo poi avrebbe proposto anche di diminuire le risorse per i lavori di somma urgenza nel demanio idrico e marittimo (- 6 milioni) ed anche le risorse per la Protezione civile (meno un milione). “Ci chiediamo - hanno commentato di dem - come possano essere possibili questi tagli dopo quello che è avvenuto negli scorsi mesi"Così avviene con la riforma per il diritto allo studio: viene infatti proposto un taglio di 2,4 milioni degli Ersu. Così avviene - ha continuato - per le Ipab. C’è una riforma all’analisi della prima Commissione però c’è un taglio di più di 400milioni”., 2,1 milioni per le indennità vitalizia a favore dei talassemici, 1 milione per l’obbligo scolastico, 2,3 milioni per i lavoratori impegnati nei cantieri di servizio percettori di reddito minimo inserimento e 800mila euro per i trasferimenti agli enti locali per i centri antiviolenza e case di accoglienza.