Lo scorso giugno, Nasca si era ben difeso nella corsa a sindaco del comune sulla costa orientale della provincia di Palermo, arrivando secondo dietro all’attuale primo cittadino grazie a 1.404 preferenze ottenute con la lista civica Rinasca Casteldaccia, su cinque liste concorrenti.

Ad affiancare il nuovo capogruppo della Lega in aula consiliare ci saranno Roberto Valoroso, imprenditore di 51 anni, ed Angela Maria La Spisa, 41 anni, eletti anche loro nella lista Rinasca Casteldaccia.

“Dopo un'attenta riflessione sugli scenari politici nazionali e locali - esordisce Nasca - ho deciso di intraprendere questo percorso con la Lega per le iniziative portate avanti dal partito sia oltre lo Stretto, che nell'Isola. Ho ritrovato quell'entusiasmo e quel senso di unità e appartenenza nazionale che altri partiti hanno dimenticato. Qui invece contano la comunità, l'identità, il territorio e la meritocrazia. Continuerò a portare avanti, come ho sempre fatto anche in consiglio comunale - aggiunge il neo esponente del Carroccio - la mia battaglia in favore di Casteldaccia, con al primo posto i valori di legalità che hanno sempre contraddistinto la mia attività politica. Adesso, il mio impegno prosegue sapendo di non essere solo, consapevole di rappresentare una parte della mia comunità, fatta da persone che fanno politica per passione e non per sterile tornaconto. Persone che da anni, nel loro piccolo, nel loro quotidiano, si impegnano per rendere migliore la nostra terra. Per quanto mi riguarda - precisa ancora Nasca - continuerò a svolgere, in consiglio comunale, un'opposizione ferma e risoluta perché Casteldaccia ha bisogno di amministratori che vigilino sul governo della cosa pubblica, sulla legittimità degli atti e sul rispetto dei diritti di tutti i cittadini. Con la stessa fermezza dimostrata fino ad ora - conclude il neo consigliere della Lega - prenderò sempre le distanze da chi amministra ed ha amministrato Casteldaccia per oltre quindici anni riducendola un cumulo di macerie”.

Per Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali del partito, affiancato da Elio Ficarra, coordinatore enti locali in provincia di Palermo, “l’adesione di Maurizio Nasca nella Lega rappresenta un cambio di passo importante per Casteldaccia in termini di impegno sul territorio, efficienza e trasparenza amministrativa. Tutto a beneficio dei cittadini, soprattutto verso chi negli ultimi tempi si è allontanato dalla partecipazione attiva alla vita politica di un territorio da rilanciare. A Casteldaccia come in ogni angolo dell’Isola - conclude Gelarda - non ci sarà più spazio per gli amministratori che hanno tradito la fiducia dei cittadini”.

