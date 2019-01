, uno dei nomi più noti del settore delle scommesse in Italia. Titolare del marchio "B2875" con sede legale a Malta avrebbe scalato il potere grazie all'appoggio dei boss. Il suoo big sponsor sarebbe stato Francesco Nania. Da Partinico si sarebbe spostato con le sue agenzie a Palermo, trovando terreno fertile fra le famiglie mafiose palermitane che facevano a gara per entrare in affari con lui. Non solo scommesse sportive on line, anche siti di casinò gestiti da società con sede all'estero.