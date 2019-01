L'uomo, in servizio su una volante, è rimasto ucciso in un violento scontro che ha coinvolto altre due automobili e un tir. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'agente ferito non c'è stato niente da fare. Gravi le condizioni del collega che viaggiava insieme a lui, Gino Gabrielli, trasportato di corsa in ospedale.Ferite più lievi, invece, per le altre persone coinvolte nella tragedia. L'incidente è avvenuto intorno alle 19, in via Leonardo da Vinci, nella zona portuale di Livorno. E' probabile, secondo le prime ricostruzioni, che la volante sia stata protagonista di uno. Ma le dinamiche dell'episodio sono ancora tutte da definire.Per i familiari di Baratella, è arrivato in serata il