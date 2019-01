ENNA - E' stato aperto a Enna il primo ristorante McDonald's, in via Libero Grassi, in cui lavoreranno 25 dipendenti. Il locale provvisto di 220 posti a sedere, tra interni e esterni, ha uno dei modelli di McDrive tra i più recenti, ed è dotato di chioschi digitali self-service grazie ai quali sarà possibile accomodarsi dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale.(ANSA).