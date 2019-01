on si conosce il risultato definitivo dei congressi di circolo, e conseguentemente i delegati che avrebbero diritto a partecipare alla convenzione. Inoltre non sono stati esaminati e sono ancora pendenti i numerosi ricorsi avanzati per le irregolarità commesse nelle procedure di convocazione dei congressi di circolo.

Tutto ciò inficia la validità della convenzione di oggi che è frutto dell’arroganza manichea di questo neo-gruppo faraoniano di 'rancorosi autonominati' già visti all’opera nella presa abusiva della segreteria regionale".

"La mozione Zingaretti non partecipa alla 'farsa' della convenzione provinciale che si terrà oggi a Palermo, ritenendola 'irregolare'". A dirlo è Franco Ribaudo, rappresentante provinciale della mozione Zingaretti per la Sicilia."Ad oggi infatti - prosegue - n"Puntiamo dritti alle primarie del 3 marzo - conclude - per la svolta decisiva con la vittoria di Zingaretti per ripartire anche in Sicilia con un nuovo Pd".