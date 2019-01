di vista economico e conseguentemente finanziario, infatti la società perde oltre 1 milione di euro al mese”. Lo dice Antonino Randazzo del M5s. “Una situazione difficile che nel 2017 era stata ‘mascherata’ dai ricavi di circa 10 milioni provenienti dai conferimenti a Bellolampo da parte di comuni terzi – continua Randazzo - Il disastro anche in questo caso era prevedibile considerando che i ricavi programmati nel budget 2018 erano impossibili da raggiungere a causa della saturazione della sesta vasca. E anche per il 2019 la situazione dei ricavi è altrettanto critica, considerato che i tempi per la realizzazione del settima vasca si sono allungati. L'azienda oggi rischia di pagare a caro prezzo insieme ai dipendenti e a tutte le aziende fornitori, Sembra di trovarci dinanzi all'ennesima scena già vissuta per Amia. Situazione grave che riguarda tutti noi cittadini infatti, la situazione rischia di diventare esplosiva in piena estate, quando Palermo potrebbe restare senza una discarica rifiuti e con il rischio di dovere imballare e conferire i rifiuti fuori dalla regione con ulteriori costi e che rischiano di portare la Rap al fallimento”.