"Questi dati testimoniano una cosa fondamentale: chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha mai portato fuori dalla crisi".

Bisogna reagire quanto prima, in modo da compensare il rallentamento dell'economia globale e dell'Italia". Appello al governo affinché vengano avviati immediatamente i cantieri, per evitare un ulteriore frenata nel trimestre in corso: "Sia dato il via alle grandi opere per cui ci sono già risorse stanziate, compresa la Tav".

. La notizia è stata data dall'Istat che certifica una crescente frenata del Pil nel quarto ed ultimo trimestre del 2018. I numeri ufficiali sono apparsi in mattinata ma già ieri sera il premier Giuseppe Conte, da Milano, aveva fatto intendere come sarebbe andata.Per l'Istituto, si tratta deldal momento che un calo simile non era stato avvertito dal quarto trimestre del 2013.Come prevedibile, l'annuncio è entrato a gamba tesa nel dibattito politico del paese. Il primo a esprimersi è stato lo stesso premier Conte: "Se nella prima fase e nei primi mesi di quest'anno stenteremo, ci sono tutti gli elementi per sperare in un riscatto, di ripartire con il nostro entusiasmo, soprattutto nel secondo semestre, lo dice anche il Fondo Monetario".Ma l'Istat, nonostante le rassicurazioni dell'esecutivo, preoccupano gli industriali italiani. Per Confindustria è il presidentea dire che "