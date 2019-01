RAGUSA - Una giovane di 19 anni di Modica, Vanessa Denaro, è morta in uno scontro tra un'auto e una moto. La giovane era a bordo della sua moto quando si è scontrata con un'auto. L'incidente è avvenuto in contrada Rocciola Scrofani, nella zona residenziale di Modica. I carabinieri hanno compiuto per i rilievi.(ANSA)