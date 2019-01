PALERMO - Apertura domenicale per i Centri dello screening mammografico dell’Asp di Palermo. Il 3 febbraio prossimo sarà la struttura dell’Ex Ipai di via Carmelo Onorato ad aprire i battenti dalle 8.30 alle 13.30. L’obiettivo è di andare incontro alle esigenze delle donne lavoratrici che, nella giornata festiva, potrebbero avere più tempo a disposizione per effettuare la mammografia.E’ possibile anche aderire spontaneamente chiamando il numero verde 800 833 311 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30): gli operatori sono disponibili a fissare o spostare un appuntamento ed a fornire ulteriori informazioni.Il calendario prevede l’apertura domenicale dei Centri dello screening mammografico il 3 febbraio all’Ex Ipai; il 17 all’Ospedale “Ingrassia”, al PTA “Albanese”, all’Ospedale “Dei Bianchi” di Corleone ed al “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana. Si chiuderà domenica 24 febbraio con il “Civico” di Partinico ed il “Cimino” di Termini Imerese.Lo screening del tumore della mammella, attivo a Palermo dal 2004, ha consentito di diagnosticare finora oltre 1.000 tumori. Le donne in età compresa tra 50 e 69 anni sono invitate (con lettera recapitata a casa) a fare una mammografia ogni 2 anni. In caso di test dubbio o positivo viene pianificato un percorso facilitato di approfondimento diagnostico e terapeutico del tutto gratuito, nel rispetto di rigorosi indicatori di qualità previsti dalle Linee Guida nazionali e internazionali.