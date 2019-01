è scortata da motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza.

La nave ha attraccato nel molo di Levante. Appena le manovre sono finite i migranti a bordo hanno festeggiato l'arrivo a Catania abbracciandosi tra di loro e abbracciando anche i componenti dell'equipaggio della nave della Ong tedesca battente bandiera olandese che. Dalla nave, ormeggiata sotto uno splendente sole invernale nel molo di Lavante e sferzata dal forte vento, scattano foto e fanno video con i loro telefonini. Per curiosità e per festeggiare la fine della loro odissea in mare: sono state infatti avviate le procedure per il loro sbarco. Alcuni di loro indossano la maglietta della Croce Rossa Italiana. I 15 minori non accompagnati hanno tra i 14 e i 17 anni e provengono da Senegal, Guinea Bissau e Sudan. Dall'altra parte del molto qualcuno ha esposto uno striscione con la scritta: "Stop the attack on refugees", basta attacchi ai rifugiati., poco dopo le 5:30. Intorno alle 2 era stato riparato il guasto al verricello dell'ancora che aveva ritardato la partenza, prevista inizialmente per le 21 di ieri. Il capo missione SeaWatch3 avrebbe chiesto di partire più tardi per fare riposare l'equipaggio, ma la capitaneria di porto ha ribadito l'ordine di levare le ancore e di dirigersi verso Catania.Lo dice il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, chiarendo che "non si tratta di un blocco navale". "La Sea Watch - sostiene a Radio Anch'io - non ha rispettato il diritto marittimo. E' normale che una ong vada nel mare libico decidendo a cavoli propri e invece di portare i migranti in Tunisia dove si trova il porto sicuro più vicino si diriga verso nord in Sicilia per cercare pubblicità? Ti devi coordinare con la Guardia costiera". Toninelli si dice quindi d'accordo al sequestro della Sea Watch.