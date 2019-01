I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo hanno eseguito un sequestro per equivalente, fino a coprire cioè la cifra oggetto del reato. hanno eseguito un sequestro per equivalente, fino a coprire cioè la cifra oggetto del reato.

Il regolamento prevedeva che l'imprenditrice sondasse il mercato acquisendo per scegliere la proposta più vantaggiosa. Ed invece avrebbe presentato due preventivi falsi pilotando l'aggiudicazione all'impresa del marito.

Il bando del Piano operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 era chiaro: vietato affidare i lavori a imprese "verso cui esistevano legami economico-finanziari".

"La Guardia di finanza prosegue la propria azione di contrasto agli sperperi di risorse pubbliche e alle connesse condotte di reinvestimento illecito in beni attività economiche - spiega il comandante Cosmo Virgilio - che rappresentano un rilevante danno non solo per il complessivo sistema degli incentivi alle imprese, ma soprattutto alimentano una concorrenza sleale ai danni degli operatori economici onesti e rispettosi delle regole".

di Montelepre. Il locale finisce sotto sequestro su richiesta della Procura della repubblica. La titolare Giuseppina Minafò aveva ottenuto un finanziamento europeo di 200 mila euro per promuovere la "gastronomia tradizionale e tipica regionale siciliana e i prodotti naturali".